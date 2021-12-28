Захарян высказался о возможно переезде в Европу
Фото: инстаграм Захаряна/Автор неизвестен
Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян поделился мнением о возможном переезде в Европу.
— Ты совсем посадил голос. Где?
— В отпуск ездил в Доминикану. Был там в большой компании, например, с Эдуардом Багринцевым из молодежки ЦСКА — мы с ним знакомы еще по юношеской сборной 2003 года рождения.
Приболел что-то на пару дней. Не ковид, все нормально, я даже особо и не заметил. Отдых отлично прошел.
— В отпуске позволяешь себе нарушать режим?
— Могу уснуть где-то попозже, наверное. Но в течение сезона соблюдаю правила. Хотя бывает, что просто не можешь уснуть, еще что-то.
— Какое лучшее место, где ты был?
— Их пока в принципе не так много. Однажды в Доминикане был и два раза в Турции.
— Ты мог бы жить в другой стране? Не если в европейский клуб перейти, а постоянно.
— Мне нравится в России. Я бывал в Европе, в разных странах. Но чтобы там постоянно… Нет, не очень, — сказал Захарян.
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