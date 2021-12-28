Захарян высказался о возможно переезде в Европу

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Захарян высказался о возможно переезде в ЕвропуФото: инстаграм Захаряна/Автор неизвестен

Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян поделился мнением о возможном переезде в Европу.

— Ты совсем посадил голос. Где?

— В отпуск ездил в Доминикану. Был там в большой компании, например, с Эдуардом Багринцевым из молодежки ЦСКА — мы с ним знакомы еще по юношеской сборной 2003 года рождения.

Приболел что-то на пару дней. Не ковид, все нормально, я даже особо и не заметил. Отдых отлично прошел.

— В отпуске позволяешь себе нарушать режим?

— Могу уснуть где-то попозже, наверное. Но в течение сезона соблюдаю правила. Хотя бывает, что просто не можешь уснуть, еще что-то.

— Какое лучшее место, где ты был?

— Их пока в принципе не так много. Однажды в Доминикане был и два раза в Турции.

— Ты мог бы жить в другой стране? Не если в европейский клуб перейти, а постоянно.

— Мне нравится в России. Я бывал в Европе, в разных странах. Но чтобы там постоянно… Нет, не очень, — сказал Захарян.

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