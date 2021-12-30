Захарян занимает 11-е место в списке самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет

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Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте до 18 лет.

11-м в списке стал полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян. Его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

1. Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, Англия) - 75 миллионов евро;

2. Флориан Вирц ("Байер", Германия) - 70 миллионов евро;

3. Джамал Мусиала ("Бавария", Германия) - 55 миллионов евро;

4. Гави ("Барселона", Испания) - 25 миллионов евро;

5. Илайш Мориба ("РБ Лейпциг", Гвинея) - 20 миллионов евро;

6. Райан Черки ("Лион", Франция) - 20 миллионов евро;

7. Харви Эллиот ("Ливерпуль", Англия) - 20 миллионов евро;

8. Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Д, Германия) - 15 миллионов евро;

9. Кайки ("Манчестер Сити", Бразилия) - 14 миллионов евро;

10. Мохамед-Али Чо ("Анжер", Франция) - 12 миллионов евро;

11. Арсен Захарян ("Динамо", Россия) - 12 миллионов евро;

12. Юссуф Демир ("Барселона", Австрия) - 12 миллионов евро.

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