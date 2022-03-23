Захаряна убрали из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal

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Захаряна убрали из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal Фото сайт РПЛ

Goal.com убрал хавбека "Динамо" Арсена Захаряна из списка самых талантливых игроков.

18 летний россиянин занимал в рейтинге 11-е место, однако в обновленном списке на 11-м месте написано "No player".

В примечании говорится: "Захарян, безусловно, один из талантливых молодых игроков, и мы надеемся, что у него большое будущее".

Отмечается, что это решение связано с исключением российских клубов от международных турниров.

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