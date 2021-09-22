Захаряном интересуется немецкий топ-клуб
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику московского "Динамо" и сборной России Арсену Захаряну, сообщает РБК.
По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает приобретения футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, на данный момент "Боруссия" не начинала переговоры.
18-летний Захарян является воспитанником "Динамо". Всего он провел за клуб 21 матч, забил пять мячей и отдал восемь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную России сыграл два матча и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: Селюк отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к Захаряну. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20