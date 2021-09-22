Захаряном интересуется немецкий топ-клуб

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику московского "Динамо" и сборной России Арсену Захаряну, сообщает РБК.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает приобретения футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, на данный момент "Боруссия" не начинала переговоры.

18-летний Захарян является воспитанником "Динамо". Всего он провел за клуб 21 матч, забил пять мячей и отдал восемь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную России сыграл два матча и не отметился результативными действиями.

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