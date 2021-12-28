Захаряну вручили премию "Первая пятёрка"

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Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян получил награду от Детской футбольной лиги под названием "Первая пятёрка".

Напомним, что данная премия вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам календарного года.

Хавбек "бело-голубых" набрал 445 баллов, опередив Гамида Агаларова из "Уфы" (312) и одноклубника Константина Тюкавина (238).

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