Захаряну вручили премию "Первая пятёрка"

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Захаряну вручили премию "Первая пятёрка"

Фото "Чемпионат"

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян получил награду от Детской футбольной лиги под названием "Первая пятёрка".

Напомним, что данная премия вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам календарного года.

Хавбек "бело-голубых" набрал 445 баллов, опередив Гамида Агаларова из "Уфы" (312) и одноклубника Константина Тюкавина (238).

Не пропустите: "Реал" намерен подписать Захаряна. | http://soccernews.ru
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