Захави отклонил выгодное предложение от "Локомотива" ради голландского клуба
Московский "Локомотив" пытался заполучить нападающего "Гуанчжоу Фули" Эрана Захави, пишет Walla.
По информации источника, "железнодорожники" предлагали футболисту контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.
Однако израильтянин отказал "Локо", предпочтя вариант с продолжением карьеры в ПСВ.
33-летний Захави выступает за "Гуанчжоу Фули" с 2016 года, сыграл 117 матчей, забил 103 гола и сделал 31 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14