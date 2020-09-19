Захави отклонил выгодное предложение от "Локомотива" ради голландского клуба

Московский "Локомотив" пытался заполучить нападающего "Гуанчжоу Фули" Эрана Захави, пишет Walla.

По информации источника, "железнодорожники" предлагали футболисту контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

Однако израильтянин отказал "Локо", предпочтя вариант с продолжением карьеры в ПСВ.

33-летний Захави выступает за "Гуанчжоу Фули" с 2016 года, сыграл 117 матчей, забил 103 гола и сделал 31 ассист.

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