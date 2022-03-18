Захави признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций

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Форвард ПСВ Эран Захави стал победителем голосования за лучшего игрока недели в Лиге Конференций.

34-летний израильтянин опередил Филиппа Визингера (ЛАСК), Валентена Ронжье ("Марсель") и Вангелиса Павлидиса ("АЗ Алкмаар").

Напомним, что Захави оформил дубль в матче с "Копенгагеном" (4:0).

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