Захави признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций
Фото твиттер ПСВ
Форвард ПСВ Эран Захави стал победителем голосования за лучшего игрока недели в Лиге Конференций.
34-летний израильтянин опередил Филиппа Визингера (ЛАСК), Валентена Ронжье ("Марсель") и Вангелиса Павлидиса ("АЗ Алкмаар").
Напомним, что Захави оформил дубль в матче с "Копенгагеном" (4:0).
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