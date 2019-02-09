Захотят кинуть в меня что-то - пускай: Куртуа высказался об агрессивном поведении фанатов

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа заявил, что к нападкам фанатов "Атлетико" относится нормально. Об этом сообщает Football Italia.

"На улицах я не сталкивался с агрессивной реакцией фанатов. В основном - в соцсетях. Но меня это не очень заботит, если это доставляет им удовольствие - ад за них. Если они решат что-то кинуть в меня, это не огорчит меня. Только еще больше мотивирует", - сказал голкипер.

Напомним, бельгиец три сезона играл в составе "Атлетико" и этим летом перешел в "Реал" из "Челси".

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