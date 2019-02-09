Захотят кинуть в меня что-то - пускай: Куртуа высказался об агрессивном поведении фанатов
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа заявил, что к нападкам фанатов "Атлетико" относится нормально. Об этом сообщает Football Italia.
"На улицах я не сталкивался с агрессивной реакцией фанатов. В основном - в соцсетях. Но меня это не очень заботит, если это доставляет им удовольствие - ад за них. Если они решат что-то кинуть в меня, это не огорчит меня. Только еще больше мотивирует", - сказал голкипер.
Напомним, бельгиец три сезона играл в составе "Атлетико" и этим летом перешел в "Реал" из "Челси".
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|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11