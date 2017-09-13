Захович назвал "Спартак" самым сильным клубом России
Спортивный директор "Марибора" Златко Захович считает, что московский "Спартак" является одним из самых сильных клубов России.
Напомним, что сегодня состоится матч Лиги Чемпионов между "Марибором" и "Спартаком".
"Знаю, что москвичи не очень хорошо стартовали в новом сезоне, но он все равно остаются большим клубом. Да, в последние десять лет в Лиге чемпионов чаще выступали "Зенит" с ЦСКА, но исторически "Спартак" – сильнее всех в вашей стране", - сказал он. | http://soccernews.ru
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|3
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|1
|3
|3
|Бенфика
|1
|0
|4
|Базель
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|1
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|3
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|Селтик
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|Группа C
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|1
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|1
|0
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|2
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|Олимпиакос Пирей
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|0
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|1
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|2
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|1
|1
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|О
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|1
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|1
|0
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|М
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|Бешикташ
|1
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|Монако
|1
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|3
|РБ Лейпциг
|1
|1
|4
|Порту
|1
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|Группа H
|М
|О
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|Реал Мадрид
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|Тоттенхэм
|1
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|Боруссия Дортмунд
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