Захярян прокомментировал победу над ЦСКА в дерби

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в дерби.

Захярян был признан игроком встречи.

– Я думаю, вся команда сегодня хорошо сыграла. Мы проявили характер. Лучшим игроком матча выбрали меня, я очень старался сегодня, заработал пенальти. Не знаю, может, заслуженная награда, может, нет. Может, Даниилу Фомину стоило отдать ее. Индивидуальные награды в команде не обсуждаем, все радуются друг за друга.

Пропустили первыми, не вошли в игру, но показали характер, сыграли в свой футбол. Думаю, что 20 минут первого тайма и весь второй тайм – наши. Думаю, все заслуженно, мы реализовали свои моменты.

– На какой позиции вам было удобнее всего играть сегодня?

– Думаю, с края получилось проявить себя лучше всего, просто я доигрывал матч в центре поля, там была одна борьба, нужно было удержать счет. В целом, мне без разницы – куда тренер поставит, там и играю.

Думаю, все были уверены в победе, мы сейчас на ходу, все в хорошей физической форме. Сомнений никаких быть не должно, все идет как надо.

– Знали ли вы, что на трибуне Карпин?

– Нет, я не знал, откуда я могу это знать? Просто выхожу и играю каждый матч, вне зависимости от того, кто на трибуне. Тему сборной, конечно, держу в уме, думаю, что все футболисты держат в голове мысли о сборной, – сказал Захарян для "Матч Премьер".

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