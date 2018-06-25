Заинтересованность в подписании Бензема проявил пока один европейский клуб

Заинтересованность в подписании форварда мадридского "Реала" Карима Бензема проявил пока один европейский клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, видеть 30-летнего нападающего королевского клуба в своих рядах желает "Наполи", главный тренер которого Карло Анчелотти работал с французом во время своего пребывания на "Сантьяго Бернабеу". Однако на сегодняшний день неаполитанцы не готовы удовлетворить финансовые запросы "сливочных" по трансферу игрока.

Напомним, "Наполи" не обменял Хамшика на Витселя. | soccernews.ru