Заинтересованность в подписании Роналду проявили два лондонских клуба

Теги реал мадридкриштиану роналдужорже мендешарсенал лондончелси

Заинтересованность в подписании Роналду проявили два лондонских клубаЗаинтересованность в подписании ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду проявили два лондонских клуба.

Как информирует Le 10 Sport, пятикратный обладатель "Золотого мяча" сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что он хотел бы следующим летом переехать в столицу Британии. Поэтому он поручил своему представителю выйти на контакт с лондонскими клубами на предмет возможного сотрудничества. В итоге свою заинтересованность в возможном трансфере португальского форварда проявили "Челси" и "Арсенал".

Напомним, Роналду выступает за продажу Иско. | soccernews.ru

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