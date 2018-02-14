Заинтересованность в подписании Роналду проявили два лондонских клуба

Заинтересованность в подписании ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду проявили два лондонских клуба.

Как информирует Le 10 Sport, пятикратный обладатель "Золотого мяча" сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что он хотел бы следующим летом переехать в столицу Британии. Поэтому он поручил своему представителю выйти на контакт с лондонскими клубами на предмет возможного сотрудничества. В итоге свою заинтересованность в возможном трансфере португальского форварда проявили "Челси" и "Арсенал".

Напомним, Роналду выступает за продажу Иско. | soccernews.ru