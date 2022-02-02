Закариа прокомментировал свой переход в "Ювентус"

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Закариа прокомментировал свой переход в "Ювентус"

Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен

Новоиспеченный полузащитник туринского "Ювентуса" Денис Закариа на своей презентации в качестве игрока "бьянконери" прокомментировал свой переход в итальянский клуб.

"Я выбрал "Ювентус", потому что это клуб того ранга, о котором я всегда мечтал. Я решил, что это оптимальный вариант для продолжения карьеры. Я понимал, что уйду из "Боруссии" [Менхенгладбах], но не думал, что это случится столь рано.

В конце концов из "Ювентуса" каждый день не звонят, это мечта для меня. Надеюсь, смогу помочь команде.

Горжусь, что оказался здесь. За "Ювентус" болеет мой отец, так что я много знаю о нем. Постараюсь отдавать все силы и максимально помогать партнерам по команде. Здесь очень высокий уровень и хорошая атмосфера.

Я хорошо себя чувствую, я провел здесь уже две тренировки. Если тренеру нужно, то я уже готов сыграть. Аллегри сказал, чего ожидает от меня, но детали мы еще не обсуждали", – сказал хавбек сборной Швейцарии.

"Ювентус" заплатил за игрока 5 миллионов евро.

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