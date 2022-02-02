Закариа прокомментировал свой переход в "Ювентус"
Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен
Новоиспеченный полузащитник туринского "Ювентуса" Денис Закариа на своей презентации в качестве игрока "бьянконери" прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
"Я выбрал "Ювентус", потому что это клуб того ранга, о котором я всегда мечтал. Я решил, что это оптимальный вариант для продолжения карьеры. Я понимал, что уйду из "Боруссии" [Менхенгладбах], но не думал, что это случится столь рано.
В конце концов из "Ювентуса" каждый день не звонят, это мечта для меня. Надеюсь, смогу помочь команде.
Горжусь, что оказался здесь. За "Ювентус" болеет мой отец, так что я много знаю о нем. Постараюсь отдавать все силы и максимально помогать партнерам по команде. Здесь очень высокий уровень и хорошая атмосфера.
Я хорошо себя чувствую, я провел здесь уже две тренировки. Если тренеру нужно, то я уже готов сыграть. Аллегри сказал, чего ожидает от меня, но детали мы еще не обсуждали", – сказал хавбек сборной Швейцарии.
"Ювентус" заплатил за игрока 5 миллионов евро.
Также не пропустите: Марселино поделился мнением о "Реале" перед очным матчем. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гризманн рискует пропустить матч с "Барселоной"
-
"Челси" заинтересован в Милитао. Игрок предпочитает свой нынешний клуб
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Бернарду Силвы
-
Анчелотти прокомментировал истечение срока действия своей тренерской лицензии
-
Каннаваро высказался о своем "Золотом мяче"
-
Анчелотти рассказал о состоянии Бензема перед матчем с "Атлетиком"
-
Руководитель "Фиорентины" назвал причину ухода Влаховича в "Ювентус"
-
Сарри может покинуть "Лацио" из-за действия клуба на трансферном рынке
-
Закариа прокомментировал свой переход в "Ювентус"
-
Лапорта рассказал о ситуации с Дембеле
-
"Реал" может вернуть своего воспитанника на замену Марсело
-
Бывший президент "Барселоны" уверен, что Мбаппе уже подписал контракт с "Реалом"
-
Лапорта: "Барса" хочет воспользоваться правом выкупа Адама Траоре"
-
Марселино поделился мнением о "Реале" перед очным матчем
-
"Галатасарай" подписал 36-летнего Гомиса
-
Мухин рассказал о самом запоминающемся диалоге с Черчесовым
-
Гринвуда пол залог отпустили из под ареста
-
Обамеянг прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
"Манчестер Юнайтед" обратился с просьбой к Погба по поводу его будущего
-
"Бешикташ" подписывает цель ЦСКА из "Бенфики"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17