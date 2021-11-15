Закария близок к переходу в "Ювентус"

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Закария близок к переходу в "Ювентус"

Фото: инстаграм Дениса Закарии/Автор неизвестен 

Туринский "Ювентус" стал фаворитом в борьбе за полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Швейцарии Дениса Закарию, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист хочет перейти именно в "Ювентус". Возможно, трансфер состоится в январе. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются "Барселона", "Бавария", "Рома" и "Интер".

В нынешнем сезоне 24-летний Закария провел за "Боруссию" 10 поединков, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на защитника "Милана". | http://soccernews.ru
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