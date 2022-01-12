Закария уже зимой может подписать Закарию

Фото: инстаграм Закарии\Автор неизвестен

Швейцарский хавбек "Боруссии" Менхенгладбах Денис Закария уже в январское трансферное окно может стать футболистом "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport1.

По информации источника, в стане "красных дьяволов" идут активные обсуждения о возможно подписании полузащитника, однако официального предложения еще не последовало.

Отмечается, что сумма трансфера может составить шесть миллионов евро, так как соглашение Закарии с "Боруссией" истекает уже в конце нынешнего сезона.

Также в подписании швейцарца заинтересованы "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус" и "Ливерпуль".

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