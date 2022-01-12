Закария уже зимой может подписать Закарию
Фото: инстаграм Закарии\Автор неизвестен
Швейцарский хавбек "Боруссии" Менхенгладбах Денис Закария уже в январское трансферное окно может стать футболистом "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport1.
По информации источника, в стане "красных дьяволов" идут активные обсуждения о возможно подписании полузащитника, однако официального предложения еще не последовало.
Отмечается, что сумма трансфера может составить шесть миллионов евро, так как соглашение Закарии с "Боруссией" истекает уже в конце нынешнего сезона.
Также в подписании швейцарца заинтересованы "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус" и "Ливерпуль".
Также не пропустите: Томас Цорн прокомментировал трансфер Кухты в "Локомотив". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Арсенал" может подписать полузащитника "Ювентуса"
-
Закария уже зимой может подписать Закарию
-
Семин недоволен продажей Мурило
-
Один из боссов "Химок" анонсировал трансфер Жиркова
-
Смолов прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
Томас Цорн прокомментировал трансфер Кухты в "Локомотив"
-
Агент Языджи подтвердил, что игрок близок к ЦСКА
-
Источник: "Контракт Мбаппе с "Реалом" уже готов"
-
"Динамо" представило Смолова отсылкой к "Гарри Поттеру" (видео)
-
Официально: Ян Кухта - футболист "Локомотива"
-
"Бетис" продлил контракт с Фекиром (видео)
-
У ЦСКА новый спонсор - "Почта России"
-
Кузяев рассказал о своем отпуске в Мексике
-
ЦСКА близок к подписанию полузащитника сборной Турции
-
"Реал" не заинтересован в Рюдигере и не остановится на Мбаппе: трансферные планы клуба на лето
-
"Бавария" продлила контракт с Команом
-
"Локомотив" объявил о трансфере Мурило в "Палмейрас"
-
Васс может остаться в "Валенсии"
-
Миранчук может перейти в "Сампдорию"
-
Черышев сдал положительный тест на коронавирус
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18