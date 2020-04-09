Заключённые устроили прощальное барбекю для Роналдиньо

Роналдиньо 7 апреля покинул следственный изолятор. Заключенные устроили прощальный вечер экс-футболисту и его брату Роберто. Об этом сообщает ESPN.



Сокамерники Роналдиньо организовали для игрока барбекю и со слезами на глазах прощались с футболистам, который пообещал навещать их.



В парагвайской тюрьме Роналдиньо участвовал в ежедневных занятиях и играл в футбол с заключенными.

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