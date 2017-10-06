Заколдованные ворота "Бомбонеры": Аргентина не сумела обыграть Перу

Сборная Аргентины в последнем домашнем матче южноамериканского отбора к чемпионату мира встретилась со сборной Перу. В последнем туре команде Сампаоли предстоит сыграть на высокогорье в Кито против Эквадора, три очка в той игре набрать будет очень сложно, поэтому в первую очередь аргентинцам нужно было побеждать прямого конкурента на родной "Бомбонере". Сампаоли довольно неожиданно оставил в запасе Дибалу и Икарди, выпустив в старте Гомеса и Бенедетто. Игроки неплохо взаимодействовали с Месси, моментом у них было предостаточно.

Аргентина сразу же завладела инициативой, насев на ворота перуанцев. В начале встречи момент был у Месси, который попал из хорошей позиции в защитника после прострела Ди Марии. Следом Месси совершил впечатляющий проход к воротам, отпасовал на Бенедетто, тот пробить не сумел, но вместо него выстрелил из убойной позиции Ди Мария – мяч после удара Анхеля улетел на трибуны.

Хозяева поля постоянно наседали на ворота Гальесе, перуанцы же в основном сидели на своей половине поля. Лишь один раз они могли открыть счет, когда Фарфан пробил с трех метров после прострела с левого фланга, мяч разминулся с дальней штангой. Аргентина ответила дальним ударом от Месси, который предварительно красиво обыграл защитника – мяч также не полетел в створ ворот.

Уже перед самым перерывом гол в раздевалку мог забить Бенедетто, который откликнулся на навес Месси и головой пробивал по воротам, однако игровой снаряд пролетел над перекладиной. Если в первом тайме хозяева в основном пробивали мимо ворот, то во второй половине игру пришлось вступать уже Гальесе, которому также помогали штанги.

Сразу же после возобновления игры аргентинцы разрезали оборону Перу, Бенедетто выскочил на ворота, но пробил в голкипера, первым на добивание успел Месси, который в касание пробил в левую штангу. Также проверил реакцию вратаря и Билья, который с дальней дистанции пробил под перекладину – Гальесе перевел мяч на угловой в красивом прыжке. Следом Месси сыграл в стенку с Банегой, а затем вывел Гомеса один на один с Гальесе. Алехандро выстрелил в ближний угол, однако вратарь свою команду спас и в этом эпизоде.

Месси то и дело накручивал защитников и снабжал мячом партнеров, которые не забивали из выгоднейших позиций. Ригони с метра не попал по воротам после прострела Лео с левого фланга, следом Месси вывел один на один с вратарем Бенедетто, но и тот не сумел переиграть Гальесе.

Сампаоли не удалось освежить атаку из-за травмы Гаго, Дибала и Икарди так и остались на скамейке. В концовке аргентинцы заметно устали, Месси устал от того, что партнеры запарывали моменты, стал чаще брать игру на себя, но опаснее от этого не становилось. На последних секундах аргентинцы могли даже проиграть: Геррейро пробил со штрафного, мяч летел в "девятку", однако Ромеро сохранил для своей команды ничью.

Аргентина опустилась на шестое место в турнирной таблице, в последнем туре они будут играть в Кито с Эквадором, который уже не сможет побороться за путевку на чемпионат мира. Конкуренты Аргентины – Перу и Колумбия, которые сыграют между собой, Чили (им играть с Бразилией) и Парагвай (сыграет против Венесуэлы). Уругвай же фактически гарантировал себе путёвку в Россию.

Аргентина – Перу 0:0

Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Ди Мария (Ригони 46), Билья, Банега (Гаго, 61 (Перес, 67)), Месси, Бенедетто, Гомес.

Перу: Гальесе, Корзо, Родригес, Араухо, Трауко, Пенья (Картахена, 54), Фарфан (Поло, 70), Флорес, Тапиа (Акино, 82), Йотун, Геррейро.

Вячеслав Горбачев

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