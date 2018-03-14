Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

"Ювентус" – "Аталанта"

Стадион: "Ювентус"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Маурицио Мариани

"Ювентус" в перенесенном матче 26 тура Серии А встретится с "Аталантой". Изначально игра была состояться 25 февраля, но она была отменена из-за сильного снегопада. С тех пор прошло достаточно много событий, "Ювентус" обыграл команду из Бергамо в Кубке Италии и вышел в финал турнира, где сыграет с "Миланом", из-за ряда осечек "Наполи" вышел на первое место в Серии А и в невероятном по накалу матче обыграл "Тоттенхэм" в Лондоне и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов. Поэтому сейчас игроки "Ювентуса" пребывают в прекрасном расположении духа и готовы к новым свершениям.

В Серии А все еще сохраняется интрига, но лишь формально. "Ювентус" уже на первом месте и вряд ли упустит чемпионство. Это команда с инстинктом убийцы, стоит ей почувствовать, что она является лидером, скинуть ее с вершины невероятно трудно. Туринцы не раз отпускали своих конкурентов в начале дистанции, но затем выходили вперед в концовке чемпионата и более лидерство не теряли. Именно этого уже который год не хватает "Наполи", который постоянно пытается навязать "Ювентусу" борьбу, но всякий раз проигрывает скудетто. Очный матч против "Наполи" 22 апреля решит судьбу чемпионского титула, пока же туринцам необходимо набирать максимум очков, чтобы сохранить свое преимущество над командой Сарри.

"Аталанта" выстрелила в прошлом году, заняв четвертое место, в этом сезоне команда достойно выступила в еврокубках, едва не выбив из Лиги Европы дортмундскую "Боруссию", также неплохо черно-синие играют и в чемпионате. Команда на данный момент находится на восьмом месте, отставая от еврокубковой зоны на три очка. В последнее время "Аталанта" не слишком много забивает (только один гол за матч), но это не мешает ей набирать очки.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга команды сыграли 2:2, в Кубке Италии "Ювентус" дважды выиграл со счетом 1:0.

"Ювентус" не пропускает в последних восьми играх в Серии А.

Туринцы выиграли 16 из последних 18 матчей против "Аталанты".

"Ювентус" победил в 35 из 38 последних домашних матчей.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Стураро, Матюиди, Пьянич, Коста, Манджукич, Игуаин.

"Аталанта": Бериша, Толои, Полмино, Масиелло, Хатебур, Фройлер, Кристанте, Спинаццолла, Гомес, Иличич, Петанья.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Аталанта":

"Ювентус" мчится к чемпионскому титулу на всех парах, туринцы забыли когда теряли очки и пропускали в свои ворота, в игре против "Аталанты" они выглядят явными фаворитами. Возможно, "старая синьора" ограничится только одним голом, как это было в кубковых играх и в большинстве последних поединках в Серии А.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.40, на ничью – 4.70, на "Аталанту" – 8.80.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: "Рома" побеждает "Шахтер" с нужным счетом и выходит в четвертьфинал | http://soccernews.ru