Закрепиться на вершине: "Локомотив" принимает "Анжи"

"Локомотив" – "Анжи"

Стадион: "Локомотив"

Начало матча: 17:30

Арбитр: Роман Галимов

Московский "Локомотив" отлично начал новый сезон. "Железнодорожники" лишь в дополнительное время проиграли матч за Суперкубок "Спартаку", а затем победил в первом туре тульский "Арсенал", после чего в московском дерби оказался сильнее ЦСКА. Команда Юрия Семина полностью переиграла армейцев, заслуженно отправив в ворота Акинфеева три мяча и оформив уверенную победу, которая позволила "Локомотиву" возглавить турнирную таблицу. Вчера "Ахмат" победил "Динамо" и набрал девять очков, подвинув красно-зеленых, однако москвичи могут вернуться на вершину, если обыграют "Анжи". В прошлой игре "Локомотив" потерял основного форварда Ари, который выбыл на долгий срок. Пока никаких разговоров, относительно замены бразильцу не ведется, ходят слухи об аренде Дзюбы, однако вряд ли нападающий "Зенита" захочет покидать Санкт-Петербург. "Локомотив" может попытаться заменить Ари собственными резервами, но здесь может возникнуть риск того, что молодежь не сможет оправдать доверия и на длительном отрезке не покажет стабильной игры.

"Анжи" в первом туре проиграл на своем поле ЦСКА, армейцы забили два мяча, но затем клуб из Махачкалы сумел воспользоваться неуверенными действиями обороны москвичей и один гол отыграл. "Анжи" побежал забивать второй мяч, но сравнять счет не удалось – ЦСКА заработал пенальти, который уверенно реализовал Натхо. Во втором туре "Анжи" неожиданно обыграл крепкий "Амкар". В целом же махачкалинцы пока не впечатляют. Григорян в конце прошлого сезона выехал на багаже Павела Врба. Если бы не чешский тренер, который держал команду на плаву в первой половине сезона, "Анжи" мог вылететь в ФНЛ. В это межсезонье у "орлов" продолжилась текучка кадров, состав снова обновился практически на сто процентов. В этой ситуации "Анжи" выглядит командой, которая будет бороться за выживание, только на этот раз мастеру острого словца Григоряну придется справляться самому.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 24 игры: девять побед у "Локомотива", 7 раз выиграл "Анжи", 8 ничьих.

В прошлом сезоне "Локомотив" в Москве выиграл у "Анжи" со счетом 4:0, в Каспийске команды сыграли вничью 0:0.

Ориентировочные составы:

"Локомотив": Гилерме, Фарфан, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Денисов, Тарасов, Фернандеш, Миранчук, Корян.

"Анжи": Солосин, Мусалов, Брызгалов, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Липартия, Данченко, Кацаев, Яковлев, Лескано.

Прогноз на матч:

"Локомотиву" будет сложно играть без Ари, однако москвичи хотят бороться за самые высокие места, они должны справиться с такой командой, как "Анжи", даже без бразильского форварда. Махачкалинцы еще не сыгранны, из новичков можно собрать целую команду, этим должны пользоваться подопечные Семина.

Букмекеры предлагают на победу "Локомотива" коэффициент 1.60, на ничью – 3.90, на "Анжи" – 7.50.

Вячеслав Горбачев

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