Закрепиться на вершине: "Локомотив" принимает "Тосно"
"Локомотив" – "Тосно"
Стадион: "РЖД Арена" (Москва)
Начало матча: 17:30
Арбитр: Сергей Куликов (Саранск)
Московский "Локомотив" в очередном, уже шестом по счету, туре чемпионата России по футболу сыграет на своем стадионе против еще одного дебютанта РФПЛ - "Тосно". "Железнодорожники" очень сильно начали чемпионат, одержав четыре победы подряд, и лишь в прошлом туре "Локомотив" впервые потерял очки, сыграв на выезде вничью с казанским "Рубином". В том матче гости были очень близки к поражению, но на 91-й минуте Кверквелия помог своей команде вырвать ничью – 1:1. Таким образом, "Локомотив" наряду с питерским "Зенитом" остался лидером чемпионата. Оба коллектива имеют в своем активе по 13 очков.
В активе "Тосно" три очка и двенадцатое место в Премьер-Лиге. После неудачного старта подопечные Парфенова смогли в четвертом туре одержать выездную победу над Арсеналом со счетом 2:1, а затем дома уступили ЦСКА – 1:2, показав при этом достаточно неплохой футбол. Вообще с "Тосно" тяжело приходится всем, команда крепкая и больше двух мячей "черно-белые" пока не пропускали. "Локомотиву" придется очень постараться, чтобы взломать оборону соперника.
Что касается кадровых потерь, то не смогут помочь "железнодорожникам" Чорлука и Денисов, по-прежнему в лазарете находится бразилец Ари. У "Тосно" травмирован Вукушич, также под вопросом участие в матче Казаева и Дудиева. "Локомотив" имеет шестой по стоимости состав в лиге – 57,8 миллионов евро, у тосненцев четырнадцатый показатель, стоимость состава команды в четыре раза меньше - 14,1 миллионов евро.
Интересные факты противостояния:
"Локомотив" не пропускал в последних трех домашних матчах чемпионата России.
Команды встречались между собой лишь однажды: в марте 2017 года "Локомотив" обыграл "Тосно" в рамках кубка России со счетом 1:0.
Три последние победы "Локомотива" на домашней арене были добыты с разницей в 1 мяч.
Ориентировочные составы на игру:
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Денисов, Тарасов, Фернандеш, Миранчук, Фарфан.
"Тосно": Юрченко, Абазов, Дугалич, Буйволов, Чернов, Карницкий, Галиулин, Роша, Казаев, Марков, Заболотный.
Прогноз на матч:
Фаворитом предстоящего матча является, конечно же, "Локомотив". Команда Юрия Семина занимает лидирующие позиции в чемпионате и не намерена останавливаться на достигнутом. С другой стороны, "железнодорожники" имеют серьезные кадровые проблемы, да и "Тосно" не такой простой соперник, как может показаться на первый взгляд.
На победу "Локомотива" букмекеры предлагают коэффициент 1,40, на ничью – 4,30, на победу "Тосно" – 8,50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Ростов
|6
|13
|3
|Локомотив Москва
|6
|13
|4
|ЦСКА Москва
|6
|12
|5
|Краснодар
|6
|11
|6
|Ахмат
|6
|9
|7
|Уфа
|6
|9
|8
|Рубин
|6
|8
|9
|Спартак Москва
|6
|8
|10
|Динамо Москва
|6
|7
|11
|Урал
|5
|7
|12
|Тосно
|6
|6
|13
|СКА Хабаровск
|6
|4
|14
|Арсенал Тула
|5
|3
|15
|Анжи
|6
|3
|16
|Амкар
|6
|2