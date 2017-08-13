Закрепиться на вершине: "Локомотив" принимает "Тосно"

"Локомотив" – "Тосно"

Стадион: "РЖД Арена" (Москва)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Сергей Куликов (Саранск)

Московский "Локомотив" в очередном, уже шестом по счету, туре чемпионата России по футболу сыграет на своем стадионе против еще одного дебютанта РФПЛ - "Тосно". "Железнодорожники" очень сильно начали чемпионат, одержав четыре победы подряд, и лишь в прошлом туре "Локомотив" впервые потерял очки, сыграв на выезде вничью с казанским "Рубином". В том матче гости были очень близки к поражению, но на 91-й минуте Кверквелия помог своей команде вырвать ничью – 1:1. Таким образом, "Локомотив" наряду с питерским "Зенитом" остался лидером чемпионата. Оба коллектива имеют в своем активе по 13 очков.

В активе "Тосно" три очка и двенадцатое место в Премьер-Лиге. После неудачного старта подопечные Парфенова смогли в четвертом туре одержать выездную победу над Арсеналом со счетом 2:1, а затем дома уступили ЦСКА – 1:2, показав при этом достаточно неплохой футбол. Вообще с "Тосно" тяжело приходится всем, команда крепкая и больше двух мячей "черно-белые" пока не пропускали. "Локомотиву" придется очень постараться, чтобы взломать оборону соперника.

Что касается кадровых потерь, то не смогут помочь "железнодорожникам" Чорлука и Денисов, по-прежнему в лазарете находится бразилец Ари. У "Тосно" травмирован Вукушич, также под вопросом участие в матче Казаева и Дудиева. "Локомотив" имеет шестой по стоимости состав в лиге – 57,8 миллионов евро, у тосненцев четырнадцатый показатель, стоимость состава команды в четыре раза меньше - 14,1 миллионов евро.

Интересные факты противостояния:

"Локомотив" не пропускал в последних трех домашних матчах чемпионата России.

Команды встречались между собой лишь однажды: в марте 2017 года "Локомотив" обыграл "Тосно" в рамках кубка России со счетом 1:0.

Три последние победы "Локомотива" на домашней арене были добыты с разницей в 1 мяч.

Ориентировочные составы на игру:

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Денисов, Тарасов, Фернандеш, Миранчук, Фарфан.

"Тосно": Юрченко, Абазов, Дугалич, Буйволов, Чернов, Карницкий, Галиулин, Роша, Казаев, Марков, Заболотный.

Прогноз на матч:

Фаворитом предстоящего матча является, конечно же, "Локомотив". Команда Юрия Семина занимает лидирующие позиции в чемпионате и не намерена останавливаться на достигнутом. С другой стороны, "железнодорожники" имеют серьезные кадровые проблемы, да и "Тосно" не такой простой соперник, как может показаться на первый взгляд.

На победу "Локомотива" букмекеры предлагают коэффициент 1,40, на ничью – 4,30, на победу "Тосно" – 8,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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