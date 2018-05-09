Закрытие сезона на "Этихаде": "Манчестер Сити" сыграет с "Брайтоном"

"Манчестер Сити" – "Брайтон"

Стадион: "Этихад" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир)

В одном из перенесенных ранее матчей 31-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" примет "Брайтон". В минувшие выходные "чайки" переиграли дома другой клуб из Манчестера (1:0), а вот "горожане" потеряли очки в родных стенах неожиданным образом. Команде Пепа Гвардиолы уже давно ничего не нужно в чемпионате, разве что победить два рекорда по количеству выигранных матчей и забитых мячей за сезон. Гости же свою задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге также выполнили и могут сыграть в свое удовольствие.

Ничья с "Хаддерсфилдом" стала для команды Гвардиолы четвертым поединком из пяти последних на "Этихаде" во всех турнирах, в котором подопечные испанца не смогли выиграть. Кроме МЮ и "Ливерпуля" обыграть "горожан" здесь сумел и "Базель" в Лиге чемпионов (2:1). Что касается Премьер-лиги, до фиаско в манкунианском дерби "Манчестер Сити" выиграл четырнадцать подряд домашних встреч. В восьми из них команда Гвардиолы победила с разницей в три и более мячей.

Несмотря на провал в Лиге Чемпионов, команда Хосепа Гвардиолы может смело занести текущий сезон себе в актив, ведь чемпионство в Англии дорогого стоит. Всего на данный момент горожане имеют 94 набранных пункта при феноменальной разнице мячей 102:26 и в заключительных турах они обязательно постараются улучшить свои показатели.

"Брайтон" перед этой игрой занимает 14-е место, набрав 40 очков и находясь в семи баллах от зоны вылета. В прошлом туре он обыграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0, а единственный гол в его составе забил Паскаль Грос. Этот результат позволил "чайкам" прервать шестиматчевую безвыигрышную серию, в ходе которой он набрал только три очка. На выезде в последний раз "Брайтон" побеждал еще в начале ноября 2017 года, проведя с тех пор 11 матчей и проиграв семь из них. Причем в восьми поединках команда Криса Хьютона не забила ни одного гола. На фоне такой статистики в предстоящей игре с "Манчестер Сити" гостям грозит неизбежное поражение.

В первом круге "горожане" обыграли "Брайтон" на выезде со счетом 2:0. Это была их первая встреча с 2008 года, когда "чайки" были сильнее манкунианцев в Кубке лиги в серии пенальти после того, как основное время завершилось вничью 1:1, а дополнительное со счетом 2:2. В чемпионате высшего дивизиона "Брайтон" не выигрывает у "Манчестер Сити" с 1981 года.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Брайтон":

"Манчестер Сити" выиграл 15 из 18 домашних матчей Премьер-лиги в текущем сезоне

"Брайтон" не может победить в гостях 11 игр кряду

Матч первого круга (2:0 в пользу "Сити") – единственный между командами в рамках чемпионата в новом тысячелетии

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Бернарду Силва, Жезус.

"Брайтон": Райан – Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Стивенс, Прёппер, Кноккарт, Искьердо, Гросс, Мюррей.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Брайтон":

"Манчестер Сити" принципиально хочет набрать 100 очков в сезоне и для этого ему нужно победить в двух последних поединках. "Брайтон" не тот соперник, который может составить конкуренцию чемпиону на его же поле. К тому же команда Пепа Гвардиолы сыграет последний домашний матч в этом сезоне и должна непременно побеждать.

Букмекеры отдают колоссальное преимущество "Манчестер Сити". На победу хозяев поля средний коэффициент составляет 1.14 баллов, в то время как на успех "Брайтона" в районе 23.00 баллов. Ничейный исход оценивается примерно в 9.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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