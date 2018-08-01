Закупка к Лиге Чемпионов: кем усилился "Локомотив" перед возвращением в самый престижный клубный турнир планеты?

Новый сезон РПЛ уже стартовал, клубы успели выйти на старт, показать невзрачный футбол и заставили заговорить о их перспективах в еврокубках. И ладно еще ЦСКА, который уже взял трофей в начале сезона, или "Спартак", который кое-как обыграл дома "Оренбург", а вот "Локомотив"… Да, еще одна московская команда, которая по совместительству является действующим чемпионом страны и участником группового этапа Лиги Чемпионов, начала сезон из рук вон плохо. Суперкубок был проигран, а в первом матче чемпионата провал не случился только благодаря вратарю Гильерме, который вытащил пенальти на последней минуте противостояния. При этом, нельзя сказать, что "железнодорожникам" просто не повезло. В обеих встречах они ни капли не превосходили соперника и играли, извините, в черт знает что! И это ли чемпионская игра?

Единственное, что команда реально может вынести на обозрение общественности и сказать "вот, смотрите" – это трансферы. Действительно, переходы "железнодорожников" подкупают своими фамилиями и на данном этапе являются самыми громкими в РПЛ. "Зенит" пока и вовсе никого не подписал, "Спартак" взял себе защитника Жиго, о котором до РПЛ мало-кто слышал, а ЦСКА подготовил целую серию трансферов, которые, однако, не могут сравнится с игроками, подписанными "Локомотивом". Еще раз повторимся: сейчас речь идет только о громкости фамилий. Собственно, а что же по качеству? Кого же подписали "железнодорожники" и как они будут интегрироваться в систему Юрия Сёмина?

Бенедикт Хёведес

Немецкий центральный защитник Бенедикт Хёведес является самым новым приобретением "Локомотива" и, по совместительству, самым громким. И не только в московском клубе! Сейчас даже в целой РПЛ не найдешь футболиста, который бы по общему числу достижений и уровню игры в лучшие годы котировался выше Хёведеса. Однако, сегодня это уже немного не тот игрок, каким он был несколько сезонов ранее.

Что представляет из себя Бенедикт Хёведес теперь? Формально, это опытный 30-летний измученный травмами игрок, который в свое время имел реноме чуть ли не лучшего защитника Германии, умеющего играть в хороший футбол, и теперь все-еще воспринимается как "топ" за счет старого багажа. А багаж, стоит сказать, весьма солидный. Кроме того, что Хёведес долгое время был ключевой фигурой не последнего клуба Германии в лице "Шальке 04", он еще и поднимал над головой трофей Чемпионата Мира, а также имеет в своей биографии выступления в составе "Ювентуса". Короче говоря, типичный образ талантливого футболиста, у которого много чего не получилось из-за склонности к травмам.

Игрок из Хёведеса действительно неплохой. Вот хотя бы взять показатели основных защитных компонентов в его последнем стабильном сезоне 2016/17. Тогда центральный защитник совершал в среднем 2 успешных отбора за игру, предпринимая 2.7 попытки. Это лишь немногим меньше, чем у того же Серхио Рамоса. Один из лучших защитников мира вступал в отборы по 2,5 раза за игру, 2,2 из которых были успешными. С перехватами тоже все очень неплохо. Хёведес совершал в среднем 3,8 перехвата за игру. По этому показателю центральный защитник был одним из лучших в ТОП-5 лигах Европы. Тот же Серхио Рамос, который фигурировал выше, перехватывал игровой снаряд по 2,5 раза за матч. Во многом, именно из-за такого уверенного футбола Хёведес и оказался в "Ювентусе". Но туринский этап карьеры немецкого центрального защитника не задался из-за повреждений. Хёведес сыграл всего 3 матча в Серии "А", забил 1 гол и заработал 1 горчичник.

Что же даст Хёведес "Локомотиву"? С первого взгляда очевидно, что данная покупка направлена на то, чтобы добавить опыта оборонительной линии команды в преддверии Лиги Чемпионов, ведь в этом плане новичок "Локомотива", безусловно, даст фору всем остальным футболистам, с которыми придется конкурировать за место в составе. Однако, как становится ясно немного позже, главная задача Хёведеса – количественно усилить позицию центрального защитника. Если заглянуть в список игроков "железнодорожников", то там фигурируют лишь три фамилии центрбеков – Квирквелия, Чорлука и Михалик. Конечно, этого мало, чтобы в течении всего сезона проводить игры на три фронта.

Очевидным преимуществом Хёведеса является его универсальность. Оборонец может закрыть центр, левый и правый края, а также сыграть в опорной зоне. Очень полезные навыки, если учитывать, что на краях защиты Юрий Семин часто использует номинальных полузащитников. Но при этом главным минусом немецкого игрока является тот факт, что за последний год он сыграл лишь 3 матча. Обычно после такого перерыва сложно снова вернуться на высокий уровень, особенно если тебе 30. Так что мы рискнем сказать вот что – трансфер весьма рискованный! По предварительным данным, футболист будет получать в Москве 4 млн евро в год, и если травмы опять дадут о себе знать, то эти деньги попросту пойдут в трубу, как и сумма трансфера, кстати. Кроме того, вызывает вопросы физическая форма игрока, ведь, повторимся еще раз, год официальных матчей просто так не проходит. Одним словом, будем разбираться!

Гжегож Крыховяк

Вот уж кого в Москве совсем не ожидали увидеть, так это польского опорного полузащитника Гжегожа Крыховяка. Неприятно говорить об этом прямо, но Гжегож является одним из главных неудачников европейского футбола в последние два года. Все началось с того, что в сезоне 2016/17 поляк решил перейти в ПСЖ из "Севильи" по личной инициативе новоиспеченного менеджера парижан Уная Эмери, с которым поляк плодотворно трудился в Испании. Но места в составе "красно-синих" Крыховяк так и не получил, а уже в следующем году играл за "Вест Бромвич", который провалил сезон и вылетел в Чемпионшип. Вот такое падение некогда одного из лучших опорников Европы: его трансферная стоимость снизилась почти в 2 раза, а оценки за матч скатились на уровень "удовлетворительно", если говорить школьными фразами.

Переход Крыховяка в "Локомотив" выглядит не только как усиление для клуба, а и как новая, а может и последняя возможность для самого игрока. Для поляка сезон в команде, которая играет в Лиге Чемпионов, является отличной возможностью перезапустить карьеру. Не нужно быть очень уж крутым футбольным аналитиком, чтобы четко сказать – "железнодорожники" подобрали того, кто уже потихоньку отходил на обочину футбольной жизни, и теперь снова попытаются починить его разбитый каток, на котором он еще в недавнем времени проходился по почти всем центральным линиям Европы. Особенно Крыховяк запомнился украинским болельщикам, которые с ужасом в глазах наблюдали за его голом в ворота "Днепра" в финале Лиги Европы 2015.

Раз уж речь пошла о Лиге Европы, то стоит напомнить, что поляк является двукратным победителем этого турнира. Именно тогда – в 2014 – 2016 родах – Крыховяк проводил лучшие сезоны в своей карьере. Опорник совершал в среднем по 3 отбора и 4 перехвата за матч, а также выигрывал 80% верховой борьбы. Цифры весьма внушительные, однако уже после перехода в ПСЖ они начали стремительно падать и на сегодняшний день являются в 2 раза меньшими (кроме процента выигранных верховых единоборств). К еще одному, хоть и не очень объективному, но все же показательному моменту стоит отнести оценки за матч. Если еще пару сезонов назад Гжегож получал от Whoscored в среднем по 7,5 балла за встречу, о теперь этот показатель не превышает скромные 6,5. Скажем прямо – эта оценка уже весьма средняя!

Ответ на вопрос заиграет ли Крыховяк в "Локомотиве", по нашему мнению, весьма прост – перспективы для перезапуска карьеры есть! По крайней мере, игровой потенциал поляка несколько выше, чем у его конкурентов по позиции – Денисова, Баринова и Тарасова. А Лиге Чемпионов именно это и нужно, ведь не секрет, что Крыховяк, как и Хёведес, приглашался именно под Лигу Чемпионов. Так что оборонительные редуты "железнодорожников" начинают выглядеть куда внушительней. Безусловно, Юрий Семин добивался именно этого!

Рифат Жемалетдинов

21-летний российский нападающий Рифат Жемалетдинов, который может сыграть как по краям атаки, так и на острие, изначально был воспитанником именно московского "Локомотива", однако летом 2016 года перебрался в "Рубин" за 150 тыс. евро. Через 2 года, то бишь сейчас, "железнодорожники" решили вернуть молодое дарование и заплатили за Жемалетдинова 1,5 млн евро. В прошлом сезоне Рифат сыграл за казанский клуб 21 матч, 19 из которых были не полными, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Неплохо, учитывая, что "Рубин" в верхней части таблицы не шел!

Абсолютно очевидно, что данный трансфер несколько отличается от переходов Крыховяка и Хёведеса и направлен на перспективу. Фарфану и Фернандешу уже за 30, и вряд ли они смогут играть на нынешнем уровне еще хотя бы года 3. Плюс, не стоит забывать, что в чемпионате России действует лимит на легионеров, так что игроки с отечественным паспортом, которые в любой момент могут заменить лидеров, ценятся особенно высоко.

Брайан Идову

"Локомотив" тоже решил присоединиться к общероссийскому тренду и взял себе игрока недавно развалившегося "Амкара". Хотя, как видится, Брайана Идову Юрий Семин забрал в свою команду не просто так. Во-первых, игрок уже долгое время (еще с 2010 года) играет в России, а значит знаком со всеми тонкостями чемпионата, и ему не нужно время на адаптацию. Во-вторых, Идову является основным игроком сборной Нигерии. На Чемпионате Мира он отыграл все три матча за "суперорлов", в том числе противостоял самому Лионелю Месси. Так что футболист уже многое чего повидал. Некоторые болельщики шутят, что Юрий Павлович просто любит нигерийцев с созвучными фамилиями, припоминая, что в киевском "Динамо" под его руководством играл Браун Идейе.

Учитывая, что Идову уже 26 лет, вряд ли этот трансфер попадает под категорию "на перспективу". Скорее всего, здесь уместней употребить слова "для ротации". При чем еще не особо понятно, где Идову будет играть. Футболист может закрыть как левый, так и правый фланг обороны, а в Суперкубке Сёмин и вовсе выпустил его в центр защиты к Квирквелии. Одно можно сказать точно: если основной состав будет в строю, то часто Идову на поле мы не увидим.

В усилении каких позиций нуждается "Локомотив"?

А вот теперь немного воображения! "Локомотив" совершил неплохие трансферы в это межсезонье, но некоторые позиции все еще выглядят не закрытыми. Самой явной проблемой нынешнего "Локомотива" видится позиция форварда. Да, многие скажут, что есть Эдер, Жемалетдинов, а если нужно, то на острию атаки поднимется Фарфан. Но раз уж футбольная общественность разводит такую полемику, стоит прояснить пару моментов. Во-первых, Фарфан совершенно не форвард и куда эффективней на позиции вингера. Во-вторых, Жемалетдинов еще слишком молод и не сможет показывать стабильную игру в течении сезона, а уж тем более на три фронта.

Ну а Эдер – это и вовсе непонятная и запутанная история. С одной стороны, футболист имеет все данные: рост, обе ноги рабочие, опыт выступлений на самом высоком уровне. Но вот в прошлом сезоне португалец забил за "Локо" всего 4 гола в 28 матчах, а всеобщая известность к нему пришла только благодаря победному голу в финале Евро-2016. Или вы действительно думаете, что "Лилль" так просто отпустил бы хорошего нападающего за жалкие полмиллиона евро? В Лиге Чемпионов волшебство не пройдет! Раз уж в команду пришли Крыховяк и Хёведес, то почему бы не взять еще одного квалифицированного нападающего. Между прочим, кроме Крыховяка, в "Вест Бромвиче" еще и Рондон имеется!

Кроме того, не все так очевидно с правым флангом обороны. Сейчас эту позицию закрывает Владислав Игнатьев, который номинально не является защитником. Кроме него в составе числятся возрастной Борис Ротенберг и новоиспеченный Брайан Идову. Первый уже не годится для Лиги Чемпионов, а второй, как показал Юрий Сёмин, на правом фланге использоваться не будет. Хотя, если ситуация выйдет из-под контроля, то придется, чего уж тут. Эксперименты Сёмина, когда в защите играет чистый полузащитник - это никакая не новость. В киевском "Динамо", например, правый фланг обороны закрывал Олег Гусев, который и вовсе номинально был чуть ли не нападающим. Но справедливости ради стоит сказать, что работа по поиску флангового оборонца хотя бы ведется. Вон даже Алейша Видаля хотели взять, но тот, по информации СМИ, стремится вернуться в "Севилью".

Во всем остальном состав "железнодорожников" выглядит вполне боевым. Команда решила многие кадровые задачи: опыт, перспектива, ротация. Теперь вопрос лишь в том, заиграют ли наши герои у Юрия Семина, ведь покупать громкие имена – это одно, а вот качественно усилить каждую из линий – это совсем другое.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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