"Зальцбург" и "Лилль" добыли путевки в плей-офф Лиги Чемпионов
Фото: твиттер УЕФА
В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Лилль" добыл выездную победу над "Вольфсбургом", а "Севилья" уступила "Зальцбургу".
Таким образом, "Лилль" (11 очков) и "Зальцбург" (10) вышли в плей-офф турнира. "Севилья" отправляется в Лигу Европы.
"Вольфсбург" Германия - "Лилль" Франция 1:3
Голы: Йылмаз, 11 - 0:1, Дэвид, 72 - 0:2, Гомес, 77 - 0:3, Штеффен, 89 - 1:3
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу (Баку, 63), Борнаув, Лакруа, Пауло Отавио (Руссийон, 63), Гилавоги (Нмеча, 75), Арнольд, Герхардт (Лукебакио, 46), Вранкс, Вегорст, Вальдшмидт (Штеффен, 75).
"Лилль": Грбич, Челик (Тиагу Джало, 83), Фонте, Ботман, Рейнилду, Гудмундссон (Гомес, 68), Иконе (Языджи, 84), Андре, Саншеш, Йылмаз (Онана, 75), Дэвид.
"РБ Зальцбург" Австрия - "Севилья" Испания 1:0
Гол: Окафор, 50 - 1:0
"Зальцбург": Кен, Кристенсен, Онгене, Соле, Ульмер, Сучич (Капальдо, 75), Зайвальд, Камара, Ааронсон, Окафор (Адаму, 84), Адейеми (Шешко, 66).
"Севилья": Буну, Монтьель (Рекик, 68), Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Рафа Мир, 53), Ракитич (Оливер Торрес, 68), Фернандо, Жордан, Гомес (Оскар Родригес, 68), Окампос, Мунир.
Удаление: Жордан (64).
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