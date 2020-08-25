"Зальцбург" и "Ливерпуль" сыграли вничью в товарищеском матче. Брюстер оформил дубль
"Ливерпуль" и "Зальцбург" сыграли вничью в товарищеском матче. В составе английского клуба дубль оформил Риан Брюстер.
"Зальцбург" - "Ливерпуль" - 2:2 (2:0)
Голы: Дака, 3 - 1:0, Дака, 13 - 2:0, Брюстер, 72 - 2:1, Брюстер, 81 - 2:2.
"Ливерпуль": Алиссон (Адриан, 63), ван Дейк (Филлипс, 56), Робертсон (Цимикас, 65), Гомес (Куметио, 64), Уильямс (Груич, 64), Вайналдум (Брюстер, 64), Фабинью (Милнер, 46), Кейта (Джонс, 46), Роберту Фирмину (Минамино, 46), Салах (Хувер, 63), Мане (Эллиотт, 64).
"Зальцбург": Коронел (Вальке, 46), Ульмер (Фаркаш, 63), Рамалью (Соле, 63), Онгене (Кристенсен, 46), Фалльци, Юнузович (Камара, 63), Собослои (Окафор, 31. Окугава, 82), Мвепу (Зейвальд, 73), Бернед (Сучич, 73), Дака (Адаму, 73), Бериша (Койта, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18