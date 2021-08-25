"Зальцбург" и "Шериф" вышли в Лигу Чемпионов
Фото: твиттер "РБ Зальцбурга"
В ответных играх раунда плей-офф Лиги Чемпионов "РБ Зальцбург" обыграл "Брондбю", а загребское "Динамо" сыграло вничью с "Шерифом".
Таким образом, "Зальцбург" и "Шериф" пробились в групповой этап Лиги Чемпионов.
"Динамо" Загреб Хорватия - "Шериф" Молдова 0:0, первый матч - 0:3
"Динамо" Загреб: Ливакович, Мохаррами (Кастрати, 62), Теофиль-Катрин, Ристовски, Франьич, Мишич (Гояк, 84), Иванушец, Маер, Чоп (Юрич, 69), Петкович, Оршич (Менало, 85).
"Шериф": Атанасиадис, Костанза, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Петро, 74), Тилль, Аддо, Луваннор (Раделич, 88), Траоре, Кастаньеда (Янсане, 58).
"Брондбю" Дания - "Ред Булл" Австрия 1:2, первый матч - 1:2
Голы: Шешко, 4 - 0:1, Ааронсон, 10 - 0:2, Макше, 62 - 1:2
"Брондбю": Хермансен, Бруус, Макше, Боркяйе (Скиппер, 59), Тшиембе, Менса (Гаммельбю, 59), Радошевич, Греве (Слиман, 59), Френдруп (Рустед, 85), Хедлунд (Павлович, 78), Уре.
"Ред Булл": Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара (Юнузович, 66), Зайвальд, Сучич, Ааронсон (Бернардо, 85), Адейеми (Бериша, 71), Шешко (Окафор, 71).
Читайте также: Определились 29 участников Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Севилья" приобрела хавбека дортмундской "Боруссии"
-
Леонардо о трансфере Мбаппе: "Поведение "Реала" неуважительно"
-
"Шахтер" в экстра-таймах добыл путевку в Лигу Чемпионов
-
"Арсенал" разгромил "Вест Бромвич" и прошел в следующий раунд Кубка лиги
-
"Зальцбург" и "Шериф" вышли в Лигу Чемпионов
-
ПСЖ увеличил стоимость Мбаппе
-
Двум клубам АПЛ предложили услуги вингера "Лиона"
-
"Бавария" забила 12 голов в Кубке Германии
-
"Лацио" объявил о трансфере хавбека "Бордо" Башича
-
"Краснодар" может перехватить трансферную цель "Зенита" и "Спартака"
-
"Фиорентина" согласовала аренду защитника "Реала"
-
Селюк: "Гончаренко угробил ЦСКА, а теперь принялся за "Краснодар"
-
Гвардиола поделился планами на будущее
-
"Реал" обещал "Барселоне" не подписывать Мориба
-
Мамаев хочет заключить мировое соглашение с бвышей женой Аланой
-
"Фиорентина" арендовала хавбека "Арсенала" Торрейру
-
Перес рассказал об ответе ПСЖ на запрос по трансферу Мбаппе
-
"Манчестер Сити" еще раздумывает над трансфером Роналду
-
Слуцкий высказался о возможной отмене лимита на легионеров
-
Стало известно, сколько зрителей пустят на матч "Зенит" - ЦСКА
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4