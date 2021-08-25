"Зальцбург" и "Шериф" вышли в Лигу Чемпионов

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"Зальцбург" и "Шериф" вышли в Лигу ЧемпионовФото: твиттер "РБ Зальцбурга"

В ответных играх раунда плей-офф Лиги Чемпионов "РБ Зальцбург" обыграл "Брондбю", а загребское "Динамо" сыграло вничью с "Шерифом".

Таким образом, "Зальцбург" и "Шериф" пробились в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Динамо" Загреб Хорватия - "Шериф" Молдова 0:0, первый матч - 0:3

"Динамо" Загреб: Ливакович, Мохаррами (Кастрати, 62), Теофиль-Катрин, Ристовски, Франьич, Мишич (Гояк, 84), Иванушец, Маер, Чоп (Юрич, 69), Петкович, Оршич (Менало, 85).

"Шериф": Атанасиадис, Костанза, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Петро, 74), Тилль, Аддо, Луваннор (Раделич, 88), Траоре, Кастаньеда (Янсане, 58).


"Брондбю" Дания - "Ред Булл" Австрия 1:2, первый матч - 1:2

Голы: Шешко, 4 - 0:1, Ааронсон, 10 - 0:2, Макше, 62 - 1:2

"Брондбю": Хермансен, Бруус, Макше, Боркяйе (Скиппер, 59), Тшиембе, Менса (Гаммельбю, 59), Радошевич, Греве (Слиман, 59), Френдруп (Рустед, 85), Хедлунд (Павлович, 78), Уре.

"Ред Булл": Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара (Юнузович, 66), Зайвальд, Сучич, Ааронсон (Бернардо, 85), Адейеми (Бериша, 71), Шешко (Окафор, 71).

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