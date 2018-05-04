"Зальцбург" – "Марсель" 2:1 (обзор)

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"Зальцбург" – "Марсель" 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/2 финала Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Марселем" (2:1).

Видео: "Зальцбург" – "Марсель".

Не пропустите: "Марсель" благодаря ошибке Карасева вышел в финал Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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