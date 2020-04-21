"Зальцбург" объявил о возобновлении тренировок, которые были прерваны из-за коронавируса

"Зальцбург" сообщил о возобновлении тренировок, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Игроки занимались, соблюдая меры предосторожности и требования дистанции.

Напомним, чемпионат Австрии был приостановлен 8 марта из-за угрозы заражения Covid-19. Власти страны разрешили клубам вернуться к тренировочному процессу на прошлой неделе.

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