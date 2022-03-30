"Зальцбург" определился с ценой на Адейеми, которым интересуются топ-клубы

Фото: твиттер Карима Адейеми/Автор неизвестен

"Ред Булл Зальцбург" определился с ценой на немецкого нападающего Карима Адейеми, сообщает Bild.

По сведениям источника, австрийский клуб хочет получить за футболиста 45 миллионов евро. Фаворитом в борьбе за форварда является дортмундская "Боруссия", но австрийцы будут ждать ответ от "шмелей" только до 15-18 апреля, иначе затем будут вести переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 20-летний Адейеми провел за "Ред Булл Зальцбург" 36 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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