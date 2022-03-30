"Зальцбург" определился с ценой на Адейеми, которым интересуются топ-клубы
Фото: твиттер Карима Адейеми/Автор неизвестен
"Ред Булл Зальцбург" определился с ценой на немецкого нападающего Карима Адейеми, сообщает Bild.
По сведениям источника, австрийский клуб хочет получить за футболиста 45 миллионов евро. Фаворитом в борьбе за форварда является дортмундская "Боруссия", но австрийцы будут ждать ответ от "шмелей" только до 15-18 апреля, иначе затем будут вести переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются "Реал" и "Барселона".
В нынешнем сезоне 20-летний Адейеми провел за "Ред Булл Зальцбург" 36 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20