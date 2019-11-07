"Зальцбург" отказал "Барселоне" в трансфере молодого таланта

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"Зальцбург" отказал "Барселоне" в трансфере молодого таланта

"Барселона" пыталась купить нападающего "Ред Булл Зальцбург" Карима Адейеми, но получила отказ, сообщает Transfermarkt.

По сведениям издания, каталонский клуб предлагал за футболиста 15 миллионов, но австрийцы не намерены терять своего игрока. Также форвардом интересуются "Арсенал" и "Ливерпуль".

17-летний Адейеми является воспитанником "Унтерхахинга". В нынешнем сезоне он выступает за "Лиферинг" на правах аренды, провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Ред Булл Зальцбург" действует до 31 мая 2021 года.

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