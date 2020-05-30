"Зальцбург" побеждает в Кубке Австрии в седьмой раз за последние девять лет
"Зальцбург" разгромил "Аустрию Люстенау" в финале Кубка Австрии-2019/20.
Отметим, что для "Зальцбурга" это седьмой Кубок Австрии за последние девять лет.
"Зальцбург" - "Аустрия Лустенау" - 5:0 (2:0)
Голы: Собослои, 19 - 1:0, Штумбергер, 21 (в свои ворота) - 2:0, Окафор, 53 - 3:0, Ашимеру, 65 - 4:0, Койта, 79 - 5:0.
Игра проходила при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса и стала первой официальной встречей в Австрии с начала марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|5
|Байер Леверкузен
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Хоффенхайм
|28
|39
|8
|Фрайбург
|28
|38
|9
|Шальке
|28
|37
|10
|Герта
|28
|35
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Аугсбург
|28
|31
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|28
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|27
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|28
|19