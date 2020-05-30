"Зальцбург" побеждает в Кубке Австрии в седьмой раз за последние девять лет

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"Зальцбург" побеждает в Кубке Австрии в седьмой раз за последние девять лет

"Зальцбург" разгромил "Аустрию Люстенау" в финале Кубка Австрии-2019/20. 

Отметим, что для "Зальцбурга" это седьмой Кубок Австрии за последние девять лет.

"Зальцбург" - "Аустрия Лустенау" - 5:0 (2:0)

Голы: Собослои, 19 - 1:0, Штумбергер, 21 (в свои ворота) - 2:0, Окафор, 53 - 3:0, Ашимеру, 65 - 4:0, Койта, 79 - 5:0.

Игра проходила при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса и стала первой официальной встречей в Австрии с начала марта.

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