"Зальцбург" получит большую компенсацию за трансфер Упамекано из "Лейпцига" в "Баварию"

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"Зальцбург" получит большую компенсацию за трансфер Упамекано из "Лейпцига" в "Баварию""Ред Булл Зальцбург" может рассчитывать на значительное пополнение бюджета в связи с переходом защитника Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" в "Баварию", сообщает Salzburger Nachrichten.

Дело в том, что когда француз переходил в "Лейпциг" из клуба-побратима "Зальцбурга", то в соглашении была прописана компенсация в 20% от суммы следующего трансфера. 

Как известно, "Бавария" воспользовалась пунктом с клаусулой в контракте Упамекано и выкупит его за сумму 40-42,5 млн евро. Таким образом австрийский клуб может рассчитывать, примерно, на 8 млн. евро.

Футболист будет выступать за баварцев с 1 июля 2021 года и подпишет контракт до 30 июня 2026-го.

В этом сезоне защитник провел 19 матчей за "Лейпциг" в Бундеслиге и забил один гол.

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