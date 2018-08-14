"Зальцбург" повторно обыграл албанскую "Шкендию"

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"Зальцбург" повторно обыграл албанскую "Шкендию"Австрийский "Зальцбург" повторно обыграл албанскую "Шкендию" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Шкендия" - "Зальцбург" - 0:1, первый матч - 0:3

Гол: Минамино, 90+2 - 0:1.

Напомним, ранее в следующий раунд ЛЧ вышли "МОЛ Види", АЕК и загребское "Динамо". | soccernews.ru

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