"Зальцбург" принимает "Лацио" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы

"Зальцбург" – "Лацио"

Стадион: "Ред Булл Арена"

Начало матча: 22:05

Арбитр: Дамир Скомина (Хорватия)

После результативного матча в Риме, где "Лацио" победил 4:2, "Зальцбург" постарается добыть победу с необходимым счетом на своем стадионе. На этой неделе "Рома" и "Ювентус" показали, что крупное поражение в первой игре – это совсем не приговор, в ответном матче можно постараться наверстать упущенное, "Зальцбургу" нужно победить лишь с разницей в два мяча.

Австрийцев мало кто ждал на столь поздней стадии. Времена, когда австрийские команды добивались успехов в еврокубках давно прошли. Именно "Зальцбург" является единственной австрийской командой, которая доходила до финала Кубка УЕФА. В 1994 году "Казино Зальцбург" проиграл "Интеру" в двух матчах с одинаковым счетом 1:0. Также в финалах ныне несуществующего Кубка обладателей Кубков играли "Рарид" (дважды) и "Аустрия". Все матчи были проиграны.

"Зальцбург" до встречи в Риме не проиграл в еврокубках ни одной встречи, выбив одного из фаворитов дортмундскую "Боруссию", также показали неплохой футбол в Риме, забив два мяча в гостях, вот только "Лацио" является одной из самых забивных команд Италии, хотя нередко играет в 5 защитников. Схема римской команды постоянно трансформируется с 3-5-2 на 5-3-2 или 5-4-1, но это не мешает "орлам" забивать большое количество голов. Чиро Иммобиле отправил в ворота соперников 27 голов в Серии А и 7 в Лиге Европы. Больше только у Арица Адурица, но он уже не сможет пополнить свой бомбардирский счет, так как "Атлетик" выбыл из борьбы за трофей.

Интересные факты противостояния:

"Зальцбург" и "Лацио" встречались три раза, две победы у австрийцев, одна у итальянцев.

"Зальцбург" сумел только один раз пройти итальянскую команду в матчах на выбывание. В Кубке УЕФА 03/04 австрийцы выбили "Удинезе", но затем они попали на "Парму" и проиграли оба матча с общей разницей 0:9.

"Лацио" ранее в Кубке УЕФА попадал на австрийские "Штурм" и "Рапид". Оба раза римляне проходили дальше.

Ориентировочный состав:

"Зальцбург": Вальке, Лайнер, Калета-Цар, Ромальо, Алмер, Ябо, Айдара, Бериша, Шлагер, Гулбрандсен, Даббур.

"Лацио": Стракоша, Баста, Филипе, Де Врей, Раду, Лулич, Альберто, Лукас, Милинкович-Савич, Андерсон, Иммобиле.

Прогноз на матч:

Вполне вероятно, что команды сыграют результативно и в Австрии, "Зальцбургу" необходимо играть активно, чтобы забить как минимум два мяча, "Лацио" может играть на контратаках. "Быки" практически не уступали сопернику в Риме, они нанесли 14 ударов по воротам (у итальянцев 18), поэтому вполне могут доставить проблемы команде Индзаги.

Букмекеры предлагают на победу "Зальцбурга" коэффициент 2.30, на ничью – 3.75, на "Лацио" – 3.00.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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