"Зальцбург" - "Риека" - 1:1, "Хапоэль" - "Лудогорец" - 2:0 (обзоры)

Смотрите видеообзоры первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между австрийским "Зальцбургом" и хорватской "Риекой", а также израильским "Хапоэлем" из Беэр-Шевы и болгарским "Лудогорцем."

Напомним, ранее "Динамо" обыграло "Янг Бойз". | soccernews.ru