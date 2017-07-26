"Зальцбург" - "Риека" - 1:1, "Хапоэль" - "Лудогорец" - 2:0 (обзоры)

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"Зальцбург" - "Риека" - 1:1, "Хапоэль" - "Лудогорец" - 2:0 (обзоры)Смотрите видеообзоры первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между австрийским "Зальцбургом" и хорватской "Риекой", а также израильским "Хапоэлем" из Беэр-Шевы и болгарским "Лудогорцем."

Напомним, ранее "Динамо" обыграло "Янг Бойз". | soccernews.ru

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