"Зальцбург" сыграл вничью с "Риекой"

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"Зальцбург" сыграл вничью с "Риекой"Сегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов австрийский "Зальцбург" на своем поле сыграл вничью с хорватской "Риекой".

"Зальцбург" - "Риека" - 1:1

Голы: Гавранович, 30 - 0:1, Хванг Хи-Чан, 49 - 1:1.

Напомним, ранее киевское "Динамо" обыграло швейцарский "Янг Бойз". | soccernews.ru

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