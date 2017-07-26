"Зальцбург" сыграл вничью с "Риекой"

Сегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов австрийский "Зальцбург" на своем поле сыграл вничью с хорватской "Риекой".

"Зальцбург" - "Риека" - 1:1

Голы: Гавранович, 30 - 0:1, Хванг Хи-Чан, 49 - 1:1.

Напомним, ранее киевское "Динамо" обыграло швейцарский "Янг Бойз". | soccernews.ru