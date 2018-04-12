"Зальцбург" за четыре минуты разгромил "Лацио" и вышел в 1/2 финала Лиги Европы

Австрийский "Зальцбург" намеревался в домашнем матче против "Лацио" ликвидировать поражение от "орлов" со счетом 2:4 и выйти в полуфинал Лиги Европы. На этой неделе итальянские команды показали, что нельзя никогда сдаваться раньше времени, отыграть можно даже три мяча, хотя "Ювентусу" в итоге не повезло, и он пропустил на 90 минуте.

Нельзя сказать, что австрийцы бросились вперед с первых минут и осадили ворота соперника. В первом тайме вообще была достаточно спокойная игра, моментов практически не было. "Лацио" это полностью устраивало, римляне держали ситуацию под контролем, не давая развернуться нападающим "быков", которые так в первой половине игры и не проверили реакцию Стракоши. Гости имели один неплохой момент в конце тайма, когда Иммобиле пробивал с левого края штрафной, однако переиграть Вальке не сумел.

Все самое интересное команды приберегли на второй тайм. В первую очередь это касается "Зальцбурга", но началось все с гола гостей. Сначала Иммобиле не реализовал момент после прохода в штрафную, но уже через пять минут Альберто со своей половины поля выдал великолепную передачу, отрезав оборону "Зальцбурга". Иммобиле вывалился один на один с Вальке и пробил точно в правую девятку. Австрийцы не растерялись, ответив незамедлительно. Австрийцы провели неплохую трехходовку, мяч получил Даббур, который вошёл в штрафную и пробил из-под Басты и Филипе, после рикошета от бразильца игровой снаряд оказался в сетке. Прошла ещё одна минута, Иммобиле вновь вывел вперед "Лацио", однако арбитр усмотрел у Чиро офсайд. Тем не менее даже ничья устраивала итальянскую команду, однако во второй половине тайма "Лацио" провалился, пропустив три мяча за четыре минуты.

Айдара положил начало камбеку, который привел к разгрому. Игрок хозяев забил шикарный гол дальним ударом. Затем после передачи со своей половины поля и грубейшей ошибки Де Врея на ворота выскочил кореец Чан, не оставивший шансов Стракоше. Этот счёт устраивал "Зальцбург", но австрийцы забили и четвёртый гол. Бериша навесил с углового на ближнюю штангу, Ромальо переправил мяч на дальнюю, где оказался Лайнер, поразивший ворота с метра. Также римлян в одном из эпизодов спасла штанга, когда по воротам заряжал Шлагер, а Чан из хорошей позиции не попал в девятку.

Ответить на этот град голов итальянские "орлы" не смогли, после домашней победы 4:2 римляне разгромлены в Австрии, "Зальцбург" же после победы над "Боруссией" выбивает еще и "Лацио".

"Зальцбург" – "Лацио" - 4:1

Голы: Иммобиле, 55 – 0:1; Даббур, 56 – 1:1; Айдара, 72 – 2:1; Чан, 74 – 3:1; Лайнер, 76 – 4:1.

"Зальцбург": Вальке, Лайнер, Калета-Цар, Ромальо, Алмер, Ябо (Минамино, 84), Айдара, Бериша, Шлагер, Чан (Гульбрандсен, 79), Даббур.

"Лацио": Стракоша, Баста (Лукаку, 61), Филипе, Де Врей, Раду, Лулич, Альберто, Лукас (Нани, 78), Милинкович-Савич (Андерсон, 69), Пароло, Иммобиле.

Вячеслав Горбачев

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