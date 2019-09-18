"Зальзбург" разгромил "Генк" в домашнем матче ЛЧ
"Зальзбург" разгромил "Генк" в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В общей сложности команды забили восемь голов.
"Зальцбург" - "Генк" - 6:2 (5:1)
Голы: Холанд, 2 - 1:0, Холанд, 34 - 2:0, Хван Хи Чхан, 36 - 3:0, Лукуми, 40 - 3:1, Холанд, 45 - 4:1, Собослои, 45+2 - 5:1, Саматта, 52 - 5:2, Ульмер, 66 - 6:2.
"Зальцбург": Станкович, Ульмер, Рамалью, Вебер, Кристенсен (Фаркаш, 84), Юнузович, Собослои (Окугава, 62), Бернед, Минамино, Хван Хи Чхан, Холанд (Дака, 72).
"Генк": Куке, Уронен, Девас, Лукуми, Мехле, Хрошовски, Берге, Хейнен (П.Онуачу, 85), Ндонгала (Хаджи, 72), Саматта, Ито (Бонгонда, 46).
Таким образом "Зальзбург" и "Наполи" набрали по 3 балла, у "Ливерпуля" и "Генка" - 0 очков в группе E.
В следующем туре "Ливерпуль" сыграет с "Зальзбургом". Матч состоится 2 октября и начнется в 22:00 (мск). "Наполи" в этот же день встретится с "Генком".
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