"Зальзбург" разгромил "Генк" в домашнем матче ЛЧ

"Зальзбург" разгромил "Генк" в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В общей сложности команды забили восемь голов.

"Зальцбург" - "Генк" - 6:2 (5:1)

Голы: Холанд, 2 - 1:0, Холанд, 34 - 2:0, Хван Хи Чхан, 36 - 3:0, Лукуми, 40 - 3:1, Холанд, 45 - 4:1, Собослои, 45+2 - 5:1, Саматта, 52 - 5:2, Ульмер, 66 - 6:2.

"Зальцбург": Станкович, Ульмер, Рамалью, Вебер, Кристенсен (Фаркаш, 84), Юнузович, Собослои (Окугава, 62), Бернед, Минамино, Хван Хи Чхан, Холанд (Дака, 72).

"Генк": Куке, Уронен, Девас, Лукуми, Мехле, Хрошовски, Берге, Хейнен (П.Онуачу, 85), Ндонгала (Хаджи, 72), Саматта, Ито (Бонгонда, 46).

Таким образом "Зальзбург" и "Наполи" набрали по 3 балла, у "Ливерпуля" и "Генка" - 0 очков в группе E.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет с "Зальзбургом". Матч состоится 2 октября и начнется в 22:00 (мск). "Наполи" в этот же день встретится с "Генком".

А еще: "Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль" в Лиге чемпионов