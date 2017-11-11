Замбия и Камерун расписали результативную ничью

В рамках пятого тура квалификации ЧМ-2018 в Африке сборная Замбии на своём поле упустила победу над национальной командой Камеруна.

Замбия - Камерун - 2:2

Голы: Дака, 26 - 1:0, Замбо, 31 - 1:1, Мвила, 64 - 2:1, Банана, 90 - 2:2.

Не пропустите: Матч без мотивации: Алжир и Нигерия поделили очки. | http://soccernews.ru