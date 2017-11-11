Замбия - Камерун - 2:2 (обзор)

Теги замбиякамерун

Замбия - Камерун - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча пятого тура квалификации ЧМ-2018 в Африке между сборными Замбии и Камеруна.

Не пропустите: Замбия и Камерун расписали результативную ничью. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов