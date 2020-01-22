Замдиректора "Сочи" отказался отвечать на вопрос о возможном срыве аренды Кокорина

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Замдиректора "Сочи" отказался отвечать на вопрос о возможном срыве аренды Кокорина

Заместитель генерального директора "Сочи" Андрей Орлов прокомментировал информацию об аренде нападающего "Зенита" Александра Кокорина

Во вторник стало известно, что 28-летний футболист буде играть в аренде в сочинском клубе.

На вопрос журналиста о возможном срыве арендного соглашения, Орлов ответил: "Не знаю. Без комментариев".

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что не хочет, чтобы Кокорин покидал команды.

А еще: Агент Кокорина высказался о ситуации с арендой игрока в "Сочи"| http://soccernews.ru
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