Замдиректора "Сочи" отказался отвечать на вопрос о возможном срыве аренды Кокорина

Заместитель генерального директора "Сочи" Андрей Орлов прокомментировал информацию об аренде нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Во вторник стало известно, что 28-летний футболист буде играть в аренде в сочинском клубе.

На вопрос журналиста о возможном срыве арендного соглашения, Орлов ответил: "Не знаю. Без комментариев".

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что не хочет, чтобы Кокорин покидал команды.

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