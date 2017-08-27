Заменить Дембеле "Боруссия" планирует вингером киевского "Динамо"

Заменить Усмана Дембеле, который стал игроком каталонской "Барселоны", дортмундская "Боруссия" планирует вингером киевского "Динамо" Андреем Ярмоленко.

Как информирует в своем твиттере турецкий журналист Хакан Гюндогар, за 27-летнего игрока вице-чемпиона Украины "шершни" готовы будут заплатить 22 миллиона евро.

В стартовавшем сезоне Ярмоленко забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за "Динамо".

Напомним, вчера "Боруссия" обыграла "Герту". | soccernews.ru