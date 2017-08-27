Заменить Дембеле "Боруссия" планирует вингером киевского "Динамо"

Теги боруссия дортмундандрей ярмоленкодинамо киевусман дембеле

Заменить Дембеле "Боруссия" планирует вингером киевского "Динамо"Заменить Усмана Дембеле, который стал игроком каталонской "Барселоны", дортмундская "Боруссия" планирует вингером киевского "Динамо" Андреем Ярмоленко.

Как информирует в своем твиттере турецкий журналист Хакан Гюндогар, за 27-летнего игрока вице-чемпиона Украины "шершни" готовы будут заплатить 22 миллиона евро.

В стартовавшем сезоне Ярмоленко забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за "Динамо".

Напомним, вчера "Боруссия" обыграла "Герту". | soccernews.ru

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