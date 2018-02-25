Заменить Конте в "Челси" может бывший наставник "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Челси" продолжает искать замену своему главному тренеру Антонио Конте, с которым клуб может расстаться по окончанию текущего сезона.

Как информирует Mirror, новым претендентом на пост наставника "аристократов" стал голландский специалист Луи Ван Гаал, ныне находящийся без клуба. Сам 66-летний специалист, вероятно, будет готов вернуться в Премьер-Лигу.

Напомним, в эти минуты "Челси" играет на "Олд Траффорд" с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru