Заменить Венгера в "Арсенале" может экс-игрок "канониров"

На пост главного тренера "Арсенала" появился новый претендент.

Как сообщает Marca, заменить Арсена Венгера может его соотечественник Патрик Виейра, который в настоящее время тренирует "Нью-Йорк Сити".

Напомним, что Виейра выступал за "Арсенал" с 1996 по 2005 год, за это время он провел 279 матчей и забил 29 голов.

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