Заменить Верратти "Барселона" может восходящими звездами Бундеслиги

Каталонская "Барселона" продолжает вести поиски замены для полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти, который был для "сине-гранатовых" главной трансферной целью текущим летом.

Так, по информации испанской прессы, в кчасестве альтернативы итальянскому хавбеку "Барса" рассматривает двух восходящих звезд немецкого футбола - Юлиана Вайгля из дортмундской "Боруссии" и Леона Горетцку из гельзенкирхенского "Шальке".

Напомним, Месси вновь недоволен трансферной кампанией "Барселоны". | soccernews.ru