Заменить Верратти "Барселона" может восходящими звездами Бундеслиги

Теги барселонамарко верраттиюлиан вайгльлеон горетцка

Заменить Верратти "Барселона" может восходящими звездами БундеслигиКаталонская "Барселона" продолжает вести поиски замены для полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти, который был для "сине-гранатовых" главной трансферной целью текущим летом.

Так, по информации испанской прессы, в кчасестве альтернативы итальянскому хавбеку "Барса" рассматривает двух восходящих звезд немецкого футбола - Юлиана Вайгля из дортмундской "Боруссии" и Леона Горетцку из гельзенкирхенского "Шальке".

Напомним, Месси вновь недоволен трансферной кампанией "Барселоны". | soccernews.ru

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