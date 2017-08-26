Замены Моуринью в деле: "Манчестер Юнайтед" дожимает "Лестер" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" и без того, один из самых популярных клубов в мире и в России в частности. Но с этого момента, даже те, кто слабо следили за чемпионатом Англии, станут присматриваться к манкунианцам более пристально, потому как самый титулованный клуб на Туманном Альбионе дважды сыграет с московским ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов. Ну а пока "красные дьяволы" закрывали субботнюю программу третьего тура Премьер-Лиги матчем против "Лестера". По итогам двух уик-эндов "Юнайтед" лидирует в чемпионате, дважды уверенно со счетом 4:0 переиграв "Вест Хэм" и "Суонси".

"Лестер Сити" также неплохо себя показали на старте чемпионата. "Лисы" вдоволь заставили попотеть "Арсенал" на "Эмирейтс", а на прошлых выходных взяли верх над "Брайтоном". Жозе Моуринью на этот раз решил пожертвовать Маркусом Рашфордом в стартовом составе в угоду Антони Марсьялю, который ранее блестяще выходил на замену, по остальным персоналиям – никаких изменений. Крейг Шекспир последователен, потому как выставил на матч тех же одиннадцать исполнителей, что сделали результат неделю назад.

Первый тайм начался с того, что манкунианцы сразу бросились вперед в надежде забить быстрый гол, но у них это не получилось. Гости плотно оборонялись, а когда и действительно им везло. На 18-й минуте мяч все же влетел в ворота Каспера Шмейхеля, но арбитр его отменил, посчитав, что Хуан Мата находился в офсайде. Как показал повтор, решение было вынесено довольно спорное. По ходу всей первой 45-ти минутки стала проявляться старая болезнь "красных дьяволов", а именно плохая реализация. Больше всех старался отличиться Поль Погба, но все время не хватало пресловутых "чуть-чуть".

Вторую половину встречи подопечные Моуринью начали так же активно. А на 53-й минуте "Манчестер Юнайтед" получил шанс забить с пенальти, который был назначен за игру рукой Дэнни Симпсона после прострела Антони Марсьяля. К "точке" подошел Ромелу Лукаку, но разбежавшись на рубль, бельгийский форвард пробил на копейку, а Шмейхель легко парировал его удар. Как выяснилось позже, результат этого поединка определили замены, сделанные португальским специалистом. Сначала Сеу Жозе бросил в бой Рашфорда, которого проспали защитники "лис" в штрафной площади при подаче углового. А затем на поле вышли Лингард и Феллаини – на 82-й минуте первый прострелил, а второй забил.

Уже в компенсированное время подопечные Шекспира имели несколько хороших моментов, дабы огорчить Де Хеа, но и этого не получилось.

Итак, "красные дьяволы" добывают третью подряд победу в чемпионате, при этом пока не пропустив ни одного гола.

"Манчестер Юнайтед" – "Лестер Сити" – 2:0

Голы: Рашфорд, 70 – 1:0, Феллаини, 82 – 2:0

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Джонс, Блинд, Погба, Матич, Мата (Рашфорд, 67), Мхитарян (Феллаини, 74), Марсьяль (Лингард, 76), Лукаку

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Махрез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон (Грэй, 60), Окадзаки (Кинг, 60), Варди (Слимани, 76)

На 53-й минуте Лукаку не реализовал пенальти (вратарь)

Богдан Архипенко

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