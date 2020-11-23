Заместитель генерального директора РЖД Мещеряков покидает свой пост

Заместитель генерального директора "РЖД" Анатолий Мещеряков покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, "Локомотив" функционер не покидает.

"Решением совета директоров ОАО "РЖД" от 19 ноября 2020 г. Анатолий Мещеряков освобожден от должности заместителя генерального директора компании в связи с истечением срока трудового договора, его полномочия в качестве члена правления открытого акционерного общества также прекращены. Должность статс-секретаря - заместителя генерального директора упразднена", - рассказали в пресс-служба РЖД.

В декабре 2011 года он стал старшим советником президента ОАО "РЖД". Спустя год занял должность статс-секретаря - вице-президента ОАО "РЖД".

В ноябре 2017 года назначен статс-секретарем - заместителем генерального директора ОАО "РЖД".

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