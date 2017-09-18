Заместитель председателя совета директоров "Спартака" прокомментировал информацию о "сливе" игроками Карреры

Заместитель председателя совета директоров московского "Спартака" Наиль Измайлов прокомментировал информацию о "сливе" игроками "красно-белых" главного тренера своей команды Массимо Карреры.

"Не верьте слухам, на то они и слухи - так проще. Публикации о "сливе" тренера? Да ерунда все это", - приводит слова одного из руководителей "Спартака" Р-Спорт.

Напомним, ранее появилась информация, что игроки "Спартака" остаются недовольны работой Карреры. | soccernews.ru