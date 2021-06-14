Заместитель секретаря Совета безопасности РФ высказался о сборной России на Евро-2020

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев призвал верить в сборную России на Евро-2020.

"Несмотря на неудачное начало на чемпионате Европы, в сборную России надо всегда верить.

Это наша команда, наши спортсмены. Надеюсь, что они также понимают, какая ответственность перед ними", – заявил Нургалиев.

Напомним, что сборнаяРоссии в 1-м туре проиграла Бельгии (0:3). 16 июня россияне сыграют с Финляндией.

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