Заммер: "Бавария" отлично укомплектована"

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Заммер: "Бавария" отлично укомплектована"

Бывший спортивный директор мюнхенской "Баварии" Маттиас Заммер считает, что у команды нет проблем с составом.

"Я считаю, что "Бавария" отлично укомплектована. Нойер и Мюллер образуют прочный фундамент. Роббен и Рибери по прежнему являются топовыми игроками. Впрочем, им нужна конкуренция, чтобы быть в форме весь сезон. Я верю в команду, "Бавария" может справляться с трудностями лучше, чем в прошлом сезоне", - приводит слова Заммера Die Welt.

Напомним, что этим летом "Бавария" подписала защитника Никласа Зюле, хавбеков Корентена Толиссо, Хамеса Родригеса и Себастьяна Руды.

Не пропустите: Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером". | http://soccernews.ru

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