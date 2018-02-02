Заммер прогнозирует печальные перспективы для "Боруссии"

Бывший спортивный директор "Баварии" Маттиас Заммер прогнозирует печальные перспективы для дортмундской "Боруссии".

"Ситуация такова, что в "Боруссии" теперь нет Обамеянга и Дембеле. У команды нет даже Ройса, который постоянно травмирован. Теперь её цвета защищают такие игроки, как Пулишич, Исак и Санчо. Если "Боруссия" хочет побеждать, то руководству нужно подумать о футболистах с лидерскими качествами. По этим причинам "Боруссия" больше не является преследователем "Баварии". Максимум они будут бороться за четвёртое место в Бундеслиге" - цитирует Заммера Bild.

Отметим, что по итогам 20 туров "Боруссия" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 31 очко.

Не пропустите: В "Боруссии" довольны тем, что Обамеянг покинул команду. | http://soccernews.ru